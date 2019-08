Kyrgios en Tsitsipas naar laatste acht in Washington

‘Hij heeft alles mee’ Is Schuurs bij Ajax de opvolger van De Ligt?

6:55 Wie vult bij Ajax de leegte van Matthijs de Ligt in? Het vizier was op de Argentijn Lisandro Magallan gericht en de Amsterdammers trokken de Mexicaan Edson Alvarez aan, maar voorlopig is het Limburger Perr Schuurs (19) die zich laat gelden.