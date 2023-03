Kylian Mbappé zoekt geen excuses na uitschakeling Paris Saint-Germain: ‘Dit is ons maximum’

Kylian Mbappé nam geen blad voor zijn mond nadat de achtste finales voor de vijfde keer in zeven jaar het eindstation bleken te zijn voor Paris Saint-Germain. ,,Dit is ons maximum. Helaas, het is de waarheid”, zo luidde zijn bittere conclusie. ,,We moeten bij onszelf te rade gaan en terugkeren naar de orde van de dag, namelijk de strijd om de Franse landstitel.”

,,Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar het is niet anders. We moeten verder gaan en durven om elkaar de waarheid te vertellen.” Op de vraag of de uitschakeling zijn toekomst bij de Franse topclub kan beïnvloeden, antwoordde hij ontkennend. ,,Nee, ik blijf rustig. Mijn doel is om kampioen te worden en daarna zien we wel weer.” Hij heeft nog een contract tot medio 2025.

Mbappé gaf ruiterlijk toe dat Bayern München, dat na de 0-1-zege in Parijs ook in de return te sterk was (2-0) op het internationale podium een paar stappen verder is. ,,Bayern heeft een geweldig team, dat gebouwd is om de Champions League te winnen. Ik zei aan het begin van het seizoen tijdens de eerste Champions League-persconferentie dat we ons best gingen doen. Dat hebben we gedaan, maar meer zat er niet in.”

L‘Équipe: Mbappé werd gemuilkorfd

Mbappé fungeerde drie weken geleden in het heenduel slechts als invaller, omdat hij toen net terugkwam van een blessure. De hoop dat hij zijn ploeg in München bij de hand kon nemen, bleek ongegrond, concludeerden de Franse kranten, al wordt de Franse international niet als zondebok aangewezen.

‘Hij werd gemuilkorfd door de tegenstander en kon de wedstrijd daarom niet in handen nemen’, schrijft L’Équipe. ‘Bij ploeggenoot Lionel Messi leek het heilig vuur te ontbreken. Aan de anders kant gaf Bayern München een lesje in efficiëntie.’

Dat uitgerekend Maxim Choupo-Moting de ban brak, was volgens de sportkrant geen toeval. ‘Het past in de traditie dat voormalige spelers van Paris Saint-Germain de beulen worden’, zo wordt ook mede verwezen naar Kingsley Coman, die de matchwinner was tegen zijn oude ploeg in de Champions League-finale van 2020 en vorige week in het heenduel de enige treffer maakte. Choupo-Moting verruilde PSG drie jaar geleden voor de Duitse kampioen.

Quote Kylian belichaam­de alle Parijse hoop, maar slaagde er niet in om de boel te redden

Le Parisien zag dat Mbappé de hele wedstrijd op een eiland stond. ‘Kylian belichaamde alle Parijse hoop, maar slaagde er niet in om de boel te redden. Hij moest toezien hoe zijn PSG opnieuw sneuvelde in de eerste ronde van de knock-outfase van de Champions League.’

‘Deze ploeg maakt niemand bang’, zo luidt het oordeel. ‘PSG is in de Champions League wat het in de Ligue 1 is: een goeie ploeg, maar geen geweldig team. De Parijzenaars raakten collectief niet onder de druk uit in de tweede helft. Ze kwamen nooit in de buurt van een plotse ommekeer. Daar was veel meer voor nodig.’