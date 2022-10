‘Kylian Mbappé voelt zich verraden en wil weg bij Paris Saint-Germain’

Kylian Mbappé laat grootver­die­ners Lionel Messi en Cristiano Ronaldo achter zich

Kylian Mbappé is dit jaar de best betaalde voetballer ter wereld, meldt het Amerikaanse zakenblad Forbes. Het is voor de 23-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain voor het eerst dat hij de lijst van grootverdieners in het voetbal aanvoert.

7 oktober