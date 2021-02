Kylian Mbappé, een levenlang langs de meetlat van Messi en Ronaldo

Video Matchwin­ner Bilate: ‘Lekker om mezelf te revanche­ren na het missen van een kans’

11:15 NAC-spits Mario Bilate werd dinsdagavond tegen Telstar matchwinner met zijn 1-2. In Velsen-Zuid moesten de Bredanaars lang wachten op de verlossende treffer. ,,Het maakt me niet uit hoe en wanneer ze vallen. Als ze er maar in gaan.”