Kylian Mbappé breekt in Champions League record van Lionel Messi

Dusan Tadic merkt dat Ajax groeiende is: ‘Hebben het echt samen gedaan’

Dusan Tadic is blij dat Ajax de groepsfase van de Champions League toch nog met een positieve noot heeft kunnen afsluiten. Door een 1-3 zege in de afsluitende groepswedstrijd tegen Rangers FC is een vervolg in de Europa League nu officieel, nadat overwintering op het hoogste niveau eerder al was uitgesloten.

2 november