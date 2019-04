Dinsdagavond (21.00)

Tottenham Hotspur – Manchester City

Morgenavond wordt er voor het eerst een Champions League-duel gespeeld in het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur. De eerste vier thuisduels in de Champions League werden afgewerkt in Wembley. De wedstrijd is tevens een unicum voor beide clubs. De Engelse ploegen staan voor het eerst tegenover elkaar in Europees verband. De laatste drie duels in eigen land werd allemaal gewonnen door City.

Onze landgenoot Bjorn Kuipers fluit de wedstrijd. Voor Kyle Walker (Manchester City) betekent het duel een weerzien met zijn oude ploeg. Hij stond acht jaar onder contract bij de club uit Londen (2009 - 2017). Het is echter twijfelachtig of de rechtsback in actie kan komen. Walker werd zaterdag tijdens de halve finale van de FA Cup gewisseld, vanwege een hamstringblessure.

Liverpool – FC Porto



Het is het tweede jaar op rij dat Liverpool en FC Porto elkaar treffen in een knockout-ronde van de Champions League. Vorig seizoen wonnen The Reds in de achtste finales met 5-0 in eigen huis. Het duel in Porto eindigde in een bloedeloos gelijkspel. In totaal stonden de teams zesmaal tegenover elkaar. Driemaal won Liverpool, drie keer werd het gelijk.

Na Mohamed Salah (4) en James Milner (4) is Virgil van Dijk dit seizoen met twee assists en een goal het meest betrokken bij Champions League-doelpunten van Liverpool. De andere Nederlander, Georginio Wijnaldum, is met een assist slechts bij één doelpunt betrokken geweest.

Woensdagavond (21.00 uur)

Manchester United - Barcelona

Door een penalty in de blessuretijd in de achtste finale tegen Paris Saint-Germain wist Manchester United zich nipt te plaatsen voor de kwartfinales van het miljoenenbal. Barcelona had het tegen het Olympique Lyon - met Memphis Depay in de gelederen - een stuk gemakkelijker. Van de elf onderlinge ontmoetingen won Manchester United er drie en Barcelona vier. United zal uit zijn op revanche, want de club verloor de laatste twee Champions League-finales van de Catalanen in 2009 en 2011.

De huidige trainer van The Red Devils speelde ooit als Manchester United-speler tegen Barcelona. In het seizoen 1998/1999 speelde de Noor 55 minuten in de groepsfase. Het duel eindigde in 3-3 gelijkspel. De Catalanen hebben met het behalen van de kwartfinales een record geëvenaard. De ploeg staat voor de zeventiende keer in de kwartfinales van de Champions League. Bayern München, nu al uitgeschakeld, kwam ook tot dit aantal.

Ajax – Juventus

Voor het eerst in zestien jaar behoort Ajax weer tot de laatste acht van de Champions League. Ajax en Juve troffen elkaar dertien keer eerder in Europees verband. Daarvan won Juventus er zes en Ajax twee. De clubs speelden tweemaal een Europa Cup 1/Champions League-finale tegen elkaar. In 1973 versloeg Ajax de ploeg uit Turijn met 1-0. Vervolgens in 1996, toen Juventus na penalty’s won van de Amsterdammers (4-2).

De laatste keer dat Ajax een Italiaanse ploeg trof in de kwartfinales van de Champions League (2002-2003) werd het uitgeschakeld door AC Milan.