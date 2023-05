Kwalificatie loopt voor Max Verstappen uit op drama na crash Charles Leclerc, Sergio Pérez krijgt pole in de schoot geworpen

Maar meer dan dat zat er niet in voor de Nederlander, die in de tweede sessie niemand meer achter zich kon houden. De Vries start de grand prix daardoor vanaf plek 15. En dat is slechts twee plekjes achter Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur kwam in de tweede sessie niet uit de verf, werd daarin slechts dertiende, waardoor hij Q3 uiteindelijk niet haalde.

De strijd om pole position werd gedomineerd door Red Bull. Verstappen was het hele weekend al een klasse apart geweest en was ook in de kwalificatie razendsnel. Maar in de beslissende sessie van de dag werd het toch nog spannend voor de wereldkampioen. Tijdens zijn eerste poging om een goede ronde neer te zetten, verloor hij eventjes de controle over zijn Red Bull en zorgde dat momentje ervoor dat hij zijn poging afbrak en de pits in ging om zich voor bereiden op zijn herkansing.