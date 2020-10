Kvitova voor het eerst sinds 2012 naar laatste acht

De 30-jarige Kvitova, die het duel al op 6-2 5-2 kon uitserveren, is na vier duels nog zonder setverlies in Parijs. Speelsters van naam heeft de mondiale nummer 11 op weg naar de laatste acht nog niet verslagen.



Om de halve finales te bereiken, moet Kvitova zien af te rekenen met de Duitse Laura Siegemund, die nooit eerder zo ver kwam op een grand slam. De nummer 66 van de wereld ontdeed zich in de vierde ronde met 7-5 6-2 van de Spaanse Paula Badosa, die in de vorige ronde oud-winnares Jelena Ostapenko verraste. Acht jaar geleden wist Kvitova door te dringen tot de halve finales, waarin ze verloor van de uiteindelijke winnares Maria Sjarapova.



Kvitova won twee keer Wimbledon (in 2011 en 2014) en stond één keer in de finale van de Australian Open (2019).