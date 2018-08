Kvitova schakelt Williams uit in Cincinnati

Williams had in de eerste ronde de Australische Daria Gavrilova met 6-1 6-2 aan de kant gezet. De voormalig nummer één van de wereld kon dat succes wel gebruiken. Nadat ze in juli de finale van Wimbledon verloor, kwam Williams alleen nog in actie in San José. Daar pakte ze in de eerste ronde tegen de Britse Johanna Konta slechts één game (6-1 6-0).