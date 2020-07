Kvitova bereikt ook tweede finale in Berlijn

Sevastova had vrijdag Kiki Bertens in twee sets verslagen op het hardcourt in de omgebouwde hangar van voormalig vliegveld Tempelhof in de Duitse hoofdstad. In de halve finale van het tweede demonstratietoernooi dat deze week in Berlijn werd gehouden, rekende de Letse nummer 43 van de wereldranglijst overtuigend af met Svitolina, die vijfde staat: 6-1, 6-1.