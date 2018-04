KV Mechelen wil via rechter degradatie afwenden

Gisteren was de uiterlijke deadline voor clubs om naar het BAS te trekken om de licenties aan te vechten. Het naar 1B gedegradeerde KV Mechelen kiest er uiteindelijk voor om dat ook te doen, zo bevestigt KVM: ,,Als je op Google de naam van Moeskroens nieuwe eigenaar Piempongsant intikt, vind je al snel dat hij in het netwerk van de twee supermakelaars zit en duiken er artikels over de Panama Papers op. We zouden daarom graag op zijn minst wat inkijk krijgen in de zaak."

De rechters van het BAS bekijken het licentiedossier helemaal opnieuw. De kans dat zij een ander oordeel zullen hebben dan de licentiecommissie, is echter klein. Dat beseft ook KV Mechelen, dat nog een troef achter de hand houdt. Het spant een kort geding aan tegen de KBVB voor de manier waarop Moeskroen de voorbije jaren aan een licentie kwam.

Hoofdaandeelhouder bij Mechelen, Dieter Penninckx, wil daar niet te veel over kwijt: ,,We kunnen alleen stellen dat we de raad van bestuur van de Pro League hebben gevraagd om de zaak te bekijken. Zonder succes. Het bondsparket zegt niet bevoegd te zijn, de licentiemanager verwijst ons door naar de licentiecommissie, en die geeft al helemaal geen antwoord. Binnen de bond hebben we onze rechtsmogelijkheden uitgeput. Vandaar de keuze voor een kort geding."



Bij een kort geding kan een rechter maatregelen opleggen terwijl het onderzoek loopt.

Fraude bederft alles

Het is niet de eerste keer dat een Belgische club probeert om op die manier de degradatie te vermijden. In 2007 deed Namur hetzelfde door de licentie van Geel te betwisten, mét resultaat. Uiteindelijk mochten er geen achttien maar negentien ploegen in de tweede klasse spelen.

Aan de hand van dat voorbeeld wil KVM volgend seizoen naar een 1A met zeventien ploegen. Mét Mechelen en mét Moeskroen, dus. ,,We willen dat de zaak eens echt grondig onderzocht wordt. Als dan blijkt dat alles volgens de regels is gebeurd, zullen we ons daar zonder problemen bij neerleggen."

KVM beroept zich op het rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit. Vrij vertaald: fraude bederft alles. Het is niet omdat Moeskroen nu in orde zou zijn met zijn licentie, dat dat altijd zo geweest is. Het gaat Mechelen vooral over de manier waarop Moeskroen de afgelopen jaren groen licht heeft gekregen. Zo bestaat er twijfel over de echtheid van een van de sleutelstukken uit het Henegouwse licentiedossier van 2017. Daaruit moest blijken dat Moeskroen geen banden meer had met Gol Football Malta, het bedrijf van makelaars Zahavi en Ramadani. Gol schold daarbij alle lopende schulden (die enkele miljoen euro's bedroegen) kwijt aan het bedrijf Latimer, dat de aandelen van Gol een jaar eerder voor 10 euro had overgekocht.

Helemaal vreemd was de datum op het document: 28 maart 2017. Om een onverklaarbare reden toonde Moeskroen dat document niet op de zitting met de licentiecommissie in april. Pas toen de licentiecommissie Moeskroen rood licht gaf en de club naar het BAS trok om toch in eerste klasse te blijven, toverden de Henegouwers de verklaring van Gol uit hun mouw.