KV Mechelen mag meedoen aan Europa League

Eindelijk eerste rustdag voor renners in Tour de France

8:22 Na tien etappes krijgen de renners in de Tour de France vandaag eindelijk voor het eerst een dag rust. Van de 176 vorige week zaterdag gestarte renners zijn er nog 171 in koers. Zij vervolgen de Ronde van Frankrijk woensdag met een 167 kilometer lange etappe van Albi naar Toulouse. Dat is voorlopig de laatste kans voor de sprinters. Het peloton trekt donderdag de Pyreneeën in.