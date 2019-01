Kunstrijder Fernandez sluit loopbaan af met zevende EK-goud op rij

Javier Fernandez heeft bij het EK kunstschaatsen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk het goud veroverd. Het is voor de 27-jarige Spanjaard de zevende Europese titel op rij. De Spanjaard, in 2015 en 2016 ook goed voor de wereldtitel, beëindigt zijn loopbaan en gaat de showwereld in.