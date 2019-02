Kunstgrasrel in België: bond overweegt verbod, STVV is woedend: ‘Iedereen zou kunstgras moeten hebben’

Volgens een studie zou Sint-Truiden voordeel halen uit het feit dat ze spelen op een kunstgrasveld. STVV zou daardoor veel punten halen op Stayen. En dus denkt de Pro League eraan om kunstgrasvelden vanaf het seizoen 2020-2021 simpelweg te verbieden in de hoogste Belgische divisie.



,,Als je de andere velden bekijkt, zou de Pro League beter iedereen verplichten om op kunstgras te spelen", zegt stadioneigenaar Duchâtelet. ,,In plaats van de aap uit te hangen en politieke spelletjes te voeren omdat STVV goede resultaten haalt. Als ze de cijfers van alle ploegen bekijken, blijkt toch dat elke ploeg thuis betere resultaten haalt dan in uitwedstrijden? Dit is flauwekul. Wij kunnen geen grasveld aanleggen omdat er onder het veld een parkeerplaats is gebouwd. Om nu weer over te schakelen op gras, moeten we een halve meter aarde op ons eigen veld storten en daar is die constructie niet tegen bestand. Mochten ze die maatregel willen nemen, moeten ze ons maar 70 miljoen euro geven voor een nieuw stadion."