Kuipers leidt Europese return in Marseille

Ploegleider: ‘Toen die agent Michaels fiets wilde, brak ik’

10:30 Ploegleider Michiel Elijzen was zondag als eerste bij Michael Goolaerts (23), na diens fatale val in Parijs-Roubaix. Ruim acht uur later kreeg Elijzen een telefoontje dat de jonge Belgische wielrenner was overleden. Een emotionele monoloog.