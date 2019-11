Kuipers fluit duel tussen Bayern en Rode Ster

Alvarado wint wereldbe­ker­cross Koksijde voor Nederland­se concurren­ten

14:31 Ceylin del Carmen Alvarado heeft de wereldbekercross in Koksijde gewonnen. De Rotterdamse van Corendon-Circus reed in de slotronde weg bij haar medevluchtsters. Het podium was volledig Nederlands met Lucinda Brand op de tweede plaats en Yara Kastelijn als derde.