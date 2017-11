Kuipers fluit duel tussen Atlético Madrid en AS Roma

Larsson op trainingsveld in aanloop naar duel met Manchester City

11:36 Feyenoord kan morgen in de Champions League tegen Manchester City beschikken over Sam Larsson. De Zweedse aanvaller moest zaterdag in de teleurstellend verlopen thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo twintig minuten voor tijd van het veld, omdat hij last had gekregen van zijn kuit.