‘Kubica kan kiezen uit aanbiedingen Williams en Ferrari’

,,Ik neem snel een besluit en dat doe ik op gevoel. Ik ben er wel bijna uit'', meldde hij in São Paulo, waar de Formule 1 is neergestreken voor de voorlaatste race van dit seizoen, de Grote Prijs van Brazilië.



Kubica fungeert dit jaar als test- en reserverijder bij Williams. De Pool moest in 2011 abrupt afscheid nemen van de Formule 1 nadat hij ernstig arm- en handletsel had opgelopen door een zware crash in een rally in Italië. Hij moest lang revalideren voordat hij weer in een raceauto kon stappen. Kubica behoorde destijds tot een van de grote beloften in de koningsklasse en won namens Sauber in 2008 de Grand Prix van Canada.



Williams rijdt dit jaar met de Canadees Lance Stroll en de Rus Sergej Sirotkin. Die twee coureurs haalden samen pas zeven punten.