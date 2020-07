Krul: Norwich City kwalitatief niet goed genoeg

Krul verloor dinsdagavond ook met zijn ploeg van Watford: 2-1. De achterstand op de 'veilige' zeventiende plaats op de ranglijst is opgelopen tot tien punten. Norwich City heeft nog maar vier competitieduels om dat gat te dichten. ,,Het is hetzelfde verhaal waar we het hele seizoen over praten", analyseerde Krul de nederlaag tegen Watford. ,,,We hebben weer grote fouten gemaakt. We moeten allemaal in de spiegel kijken. Het is gewoon niet goed genoeg als je vijf keer op rij verliest."