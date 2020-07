Krul krijgt steun na enorme blunder: ‘Hij is onze meest stabiele speler dit seizoen’

Tim Krul ging woensdagavond in de uitwedstrijd van Norwich City tegen Arsenal hopeloos de fout in, maar coach Daniel Farke neemt het in Engelse media op voor de Nederlandse doelman. ,, Hij weet zelf ook wel dat hij een grote fout heeft gemaakt.”

De eerste dertig minuten was er niets aan de hand voor Norwich City op bezoek bij Arsenal. Totdat Krul een poging waagde om Pierre-Emerick Aubameyang uit te kappen nadat hij een terugspeelbal had gekregen. De Nederlandse doelman probeerde handig van de Arsenal-captain weg te draaien, maar in plaats daarvan snoepte Aubameyang hem gemakkelijk de bal af om de bal vervolgens eenvoudig het lege doel in te schuiven: 1-0 Arsenal. Na die openingsgoal werd het voor Arsenal een gemakkelijke avond waarop uiteindelijk een 4-0 zege werd geboekt.

,,Ik neem Tim niets kwalijk", zei Farke na afloop. ,,Hij is bezig aan een geweldig seizoen. Hij is een echte leider in de groep en waarschijnlijk een van de meest stabiele spelers die we hebben. Maar ook hij kan eens een fout maken, we zijn allemaal mensen", aldus de coach, die natuurlijk wel baalde van het moment. ,,Het hielp ons niet in deze wedstrijd, want het was een cruciaal moment. Bij ons is het zo dat we meteen een soort zelfmedelijden krijgen als we een fout hebben gemaakt waardoor we ook niet meer in de wedstrijden komen.”

Toch zit Farke er niet op te wachten om de schuld van de nederlaag bij Krul neer te leggen. ,,Tim is erg zelfkritisch en hij weet zelf ook dat hij een grote fout heeft gemaakt", aldus de coach, die met Norwich City stijf laatste blijft staan in de Premier League met 21 punten. Watford, dat de veilige zeventiende plaats in bezit heeft, staat op 28 punten. ,,We zijn niet naïef, we weten dat we deze fouten niet mogen maken in de fase waarin we zitten, maar we geven niet op. Zo lang er een kans is, maken we kans.”

Volledig scherm Tim Krul baalt stevig na zijn blunder. © AFP