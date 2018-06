Kroonprinsen op jacht naar koning Nadal

update Match­fixing tennis: grote actie gaande, twee Nederlan­ders gearres­teerd

11:27 In een grote actie tegen matchfixing in het tennis, onder leiding van justitie in België, zijn door heel Europa mensen opgepakt. Ook in Nederland heeft justitie twee mensen op de korrel. In België zijn 21 huiszoekingen verricht en zijn dertien mensen meegenomen voor verhoor.