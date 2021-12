Krol na slijtageslag: ‘Ik zie nog steeds niet helemaal helder, helemaal niet leuk dit’

Wesly Dijs zette in de openingsrit meteen de toon door 1:42.38 neer te zetten. Slechts drie mannen doken onder die tijd en dat lukte olympisch kampioen Kjeld Nuis niet. Krol slaagde daar wel in: 1:41.89. Maar zijn voorlopig snelste tijd hield geen stand, want Joey Mantia en Ning Zhongyan doken nog onder die tijd.

De Nederlander boekte progressie na de zestiende tijd in Polen en werd vijfde in Stavanger. Daar was Krol blij mee, zei hij. ,,Deze tijd is prima. Hier ben ik niet ontevreden mee, zeker niet onder deze omstandigheden.” Opnieuw had hij flinke pijn geleden op een van de snelste banen ter wereld. ,,Ik zei vooraf al voor de grap dat ze de zuurstoffles konden klaarzetten of een plamuurmes konden meenemen om mij van het ijs te schrapen. Het spuit hier uit je oren. Helemaal niet leuk eigenlijk. Ik zie nog steeds niet helder.”