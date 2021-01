Krol en Otterspeer blijven op één en twee na 500 meter vol valpartijen

Valpartij Verbij: geen derde titel voor tweevoudig kampioen EK Sprint

16 januari Voor sprinter Kai Verbij was de strijd om de Europese schaatstitel na nog geen 100 meter in Heerenveen al voorbij. De tweevoudige kampioen ging op de 500 meter in het lege Thialf na een rommelige start op het rechte stuk onderuit.