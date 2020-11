Kroatische captain Vida veroorzaakt penalty, maar wordt om andere reden gewisseld

Video Immers legt vinger op de zere plek na verloren kraker: ‘We kwamen niet tot kansen, dat moet beter’

11 november Voetballend kon NAC aardig mee met De Graafschap, vond Lex Immers. Maar hij zag ook dat zijn ploeg aanvallend geen potten kon breken en daardoor de topper verloor. ,,Uiteindelijk weten we dat we het kunnen, er is genoeg scorend vermogen. Zaterdag krijgen we weer een kans en gaan we op zeker scoren.”