Kritiek vanuit alle hoeken voor met corona besmette Djokovic

Ruim een week later is de kritiek aan het adres van de nummer 1 van de wereld, tevens voorzitter van de spelersraad, stevig. Het is de vraag wat het voor gevolgen heeft voor zijn gezondheid, zijn imago, maar ook voor de hervatting van de tennistour. Over 7,5 week zou de ATP Tour weer moeten beginnen.



,,Belachelijke beslissing om door te gaan met de demowedstrijden. Maar dit is wat er gebeurt als je alle protocollen negeert. Dit is geen grap", schreef Kyrgios op social media. Later voegde hij eraan toe: ,,Ik wens de spelers die het virus hebben het beste. Maar noem mijn acties niet meer onverantwoord of dom. Dit spant de kroon.”



Ook Andy Murray uitte kritiek, al koos hij voor andere bewoordingen. ,,Wat daar is gebeurd, maakt geen goede indruk. Ik hoop dat we daarvan leren, want uiteindelijk komt de ATP Tour niet terug als we elke week problemen hebben en de spelers doen wat ze willen", zei de Schot in The Times.