Krijgt eredivisie als handelshuis een probleem? ‘Tweede Bundeliga concurrent’

Door Maarten Wijffels



Tim Matavz is deze zomer transfervrij op te halen bij Vitesse. 31 jaar. Geen top. Maar nog altijd een spits met een aardige staat van dienst. Ook in dit voortijdig afgebroken eredivisieseizoen was de Sloveense international goed voor 12 goals in 24 duels. Zo’n speler zou nog best een leuke transfer kunnen maken. Alleen: Matavz speelt al maanden niet meer. Halen clubs dan niet liever een spits die er de komende weken nog drie in schiet in de competities van pakweg Oostenrijk, Denemarken of Portugal?



Terwijl de eredivisie nog stilligt tot september, voetbalt een groot deel van Europa door. Dat kan ook iets doen met de positie van spelers die – anders dan Matavz – een contract hebben dat nog doorloopt. Met hun actuele marktwaarde, bijvoorbeeld.