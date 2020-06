Krijgt Alderweireld standbeeld in Ekeren? ‘Ga petitie zelf niet tekenen’

Alderweireld was verrast toen hij hoorde dat honderden bewoners van het Antwerpse district de petitie al hebben ondertekend. In Ekeren zien ze de speler van Tottenham Hotspur en de nationale ploeg liever dan de voormalige Belgische koning Leopold II, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de gruweldaden in Congo van eind jaren 1880 tot 1908.

,,Ik moest lachen’’, zegt Alderweireld in The Guardian. ,,Ik dacht dat het een soort grap was, dat mensen de petitie ook daadwerkelijk ondertekenen.’’

,,Ik moet zeggen dat ik ook een beetje vereerd ben’’, bekent Alderweireld. ,,Het is een kleine stad in België en tot mijn vijftiende bracht ik er mijn jeugd door. Ik ging daar naar school en ik ga nog steeds terug. Als ze dat echt willen, zou ik nooit nee zeggen omdat ik vereerd zou zijn, maar ik zal mijn eigen petitie niet ondertekenen. Van alle mensen die dat hebben, denk ik dat ongeveer 80 procent mijn vrienden zijn.”

Als een gevolg van de dood van George Floyd werd het standbeeld van Leopold II in het Ekerse stadscentrum zwaar aangepakt. Het omstreden monument werd beklad en zelfs in brand gestoken, waarop het districtsbestuur besloot het beeld te laten weghalen. Het zal gerestaureerd worden, maar de kans dat het ooit naar het dorpscentrum van Ekeren terugkeert, is zeer klein.

,,Het is toch duidelijk dat het standbeeld van Leopold II weggehaald wordt‘’, zegt initiatiefnemer Maarten Bastiaensen. ,,Toen ik begon na te denken wie we er nog zouden kunnen zetten, kon ik enkel op Toby Alderweireld komen. Als iemand het verdient, dan is hij het wel”, vertelt de petitiemaker.