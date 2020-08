Kriebels bij AZ: ‘Dit gevoel al lang niet meer gehad’

Dat duel wordt morgen om half vijf in de middag afgewerkt in het stadion van AZ. ,,Het is erop of eronder”, zo zei hij op de persconferentie van dinsdagmiddag in datzelfde stadion.. ,,We zullen moeten winnen want het gaat over een enkele wedstrijd.”



Het duel is het eerste officiële duel in Nederland sinds maart toen de corona-epidemie uitbrak. ,,Het kriebelt dat het eindelijk weer gaat beginnen.” Ook trainer Arne Slot voelde de kriebels: ,,Ik liep vanmiddag naar het stadion toe en toen voelde ik echt van: ja het gaat allemaal weer beginnen, dat gevoel heb ik lang niet gehad.”

AZ heeft er een moeizame voorbereiding achter de rug waarin het slechts drie keer scoorde. ,,Maar we weten allemaal hoe je een wedstrijd in de voorbereiding in gaat”, zegt Koopmeiners. ,,Dat is anders dan een officiële wedstrijd, je speelt vaak niet met dezelfde ploeg. Van vorig jaar weten we dat we er ook stonden, toen de eerste wedstrijd die erom ging, begon.”

Aparte sfeer

Het duel wordt morgen gespeeld in een aparte sfeer. Het stadion van AZ wordt flink gebouwd vanwege een nieuwe dakconstructie. Een deel van de hoofdtribune staat in de steigers. Uiteraard zijn er ook geen toeschouwers aanwezig. Zelfs familieleden van de spelers ontbreken. ,,Dat is enorm zonde”, zegt Koopmeiners. ,,Maar we hebben wel een zogenaamd thuisvoordeel. We hebben niet hoeven reizen en we hebben het programma kunnen uitvoeren zoals we willen.”



Slot relativeert: ,,We hebben vorig jaar in de kwalificatieronde van de Europa League ook in een vrijwel leeg stadion in Enschede gespeeld. Dat zijn zaken waarmee we moeten dealen.” Inmiddels is de trainer bekend met alle corona-protocollen die er bij zulke wedstrijd zijn: ,,In het begin leek het wel of ik me daar meer mee bezig moest houden dan trainingen. Inmiddels is het normaal geworden.”

Stengs

Grote vraag of Calvin Stengs morgen aan de wedstrijd gaat beginnen. De international speelde geen enkele oefenwedstrijd in de voorbereiding, maar is wel fit. ,,Hij maakt deel uit van de selectie dus hij kan spelen”, zegt Slot. ,,Maar we willen ook geen risico nemen met hem want we moeten nog een heel seizoen. Het is aan ons om te bedenken of hij ook vanaf de aftrap zou kunnen spelen.”



