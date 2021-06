Krejcikova wint verrassend Roland Garros en blijft op koers voor historische dubbel

En dus moest een derde set de beslissing brengen op het Court Central. Hierin was het juist weer Krejcikova die de eerste tik uitdeelde. Pavljoetsjenkova sloeg een dubbele fout en leverde daarmee vroeg haar service in, maar knokte zich hierna weer eigenhandig op gelijke hoogte. Uiteindelijk was het dan toch Krejcikova die voor de ultieme klap zorgde. Ze liep uit naar 5-3 en kreeg op Russische service al twee matchpoints. Deze kansen liet ze nog liggen, om het even later op eigen opslag wel af te maken. Pavljoetsjenkova sloeg de bal uit en Krejcikova mocht de handen in de lucht steken.



Met een kus richting de hemel droeg ze haar overwinning op aan de vier jaar geleden overleden tennisgrootheid Jana Novotna uit Tsjechië. ,,Ik had het er heel moeilijk mee toen Jana overleed. Met haar laatste woorden zei ze me dat ik gewoon moest genieten op de baan. Alles wat er deze twee weken is gebeurd, komt door haar. Ze is een inspiratie en ik mis haar enorm.”



De nummer 33 legde beslag op haar allereerste titel in het enkelspel van een grandslamtoernooi, maar Krejcikova is nog altijd niet klaar in Parijs. Met haar vaste dubbelpartner Katerina Siniakova staat ze morgenmiddag namelijk ook in de finale van het dubbelspel. Ze kan de eerste vrouw worden sinds Mary Pierce in 2000, die beide titels wint op Roland Garros. In het dubbelspel won ze eerder wel al twee Grand Slams.