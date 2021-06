Krejcikova ten koste van Gauff naar laatste vier Roland Garros

Danny Makkelie leidt openingsdu­el EK

12:40 Danny Makkelie leidt vrijdagavond (21.00 uur) de openingswedstrijd op het EK. Met zijn assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries fluit de op Curaçao geboren scheidsrechter het duel tussen Italië en Turkije in Stadio Olimpico in Rome. Kevin Blom is de VAR.