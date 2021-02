Krejcikova en Ram winnen opnieuw gemengd dubbelspel in Melbourne

Stats + opstellingen Stekelen­burg houdt al tien jaar de nul, PSV en Schmidt op weg naar ‘roulatie-re­cord’

15:22 Met behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we elke week vooruit op de aankomende speelronde in de eredivisie. Vanavond trappen Willem II en FC Utrecht dit speelweekeinde in gang. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen van deze speelronde.