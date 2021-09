Krankzinnige situatie: Brazilië - Argentinië definitief gestaakt na coronarel en onderbrekende officials

Voorafgaand aan de wedstrijd ontstond er een rel rondom vier Argentijnse internationals die bij Engelse clubs spelen. De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben het niet nader genoemde viertal opgedragen onmiddellijk in isolatie te gaan. Het zou gaan om Emiliano Buendia, Emiliano Martinez (beiden Aston Villa), Giovani Lo Celso en Cristian Romero (beiden Tottenham Hotspur). Volgens de Braziliaanse coronaregels dienen passagiers die in de afgelopen veertien dagen in Groot-Brittannië zijn geweest, bij aankomst in Brazilië namelijk eerst twee weken in quarantaine te verblijven. Volgens de Braziliaanse autoriteiten hebben de vier Argentijnen hun reisdocumenten onjuist ingevuld. Het kwartet dient op last van de Braziliaanse overheid in isolatie te gaan en het land zo snel mogelijk te verlaten, zonder verder aan enige activiteiten deel te nemen.

Het leek met een sisser af te lopen, omdat de vier spelers ‘gewoon’ met de nationale ploeg afreisden naar het stadion, drie van hen stonden zelfs in de basis. Na een paar minuten kwamen er echter enkele officials van de gezondheidsdienst het veld op, om de genoemde spelers van het veld te halen. Het spel ligt nu stil, de Argentijnse ploeg verdween richting de catacomben. ,,We zijn hier al drie dagen, maar jullie wachten tot de wedstrijd bezig is om plots jullie gezag te tonen?” zei een woedende Lionel Messi bij het verlaten van het veld, verbaasd over de bizarre gang van zaken in São Paulo. Later werd bekend dat de wedstrijd definitief is gestaakt en op zondagavond in ieder geval niet meer wordt hervat.