Kramer: WK verknald op 500 meter

Roest wint tien kilometer en prolon­geert wereldti­tel allround

1:06 Patrick Roest heeft in Calgary zijn wereldtitel allround geprolongeerd. De 23-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma stelde op de 10.000 meter op overtuigende wijze zijn tweede eindzege in deze vierkamp veilig. Met een goed opgebouwde race, tegen ploeggenoot Sven Kramer in de laatste rit, hield hij de Noor Sverre Lunde Pedersen ruimschoots onder zich.