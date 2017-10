Kramer: Soms kun je er beter vol doorheen hengsten

Door Lisette van der Geest



Het gevolg: een race met wisselende rondetijden, terwijl het Kramer doorgaans lukt stabieler te rijden. ,,Soms kun je er beter vol doorheen hengsten”, zei hij na afloop. De ervaring leert dat een wedstrijd vrijwel altijd zeer doet, ook na een behouden begin. Kramer: ,,Dat is de focus, zo doe ik het liever niet. Dan doet het aan het einde alsnog een beetje pijn. En mijn slot –Kramer schaatste een laatste ronde van 30.5 seconden – was heel slecht.”



De omstandigheden in Thialf zijn dit weekeinde zwaar. Een dag eerder schaatste Kramer al de 1500 meter in de avond, waar hij derde op werd. ,,Ik zag het vannacht vervolgens half drie à twee uur worden op de klok omdat we laat klaar waren. Ook dat maakt een rit niet makkelijker. Maar goed, niemand weet van de ander hoeveel energie je in een rit steekt.”



Morgen staat voor hem nog een 10.000 meter op het programma, een afstand die om een langer herstel vraagt dan alle andere schaatsafstanden. De kans dat Kramer daar enigszins behouden begint is aanzienlijk. ,,Natuurlijk rij ik altijd om te winnen. Maar uiteindelijk draait het om dit cliché: iedereen zit natuurlijk te wachten op januari en februari. En ik ook.”