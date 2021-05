Kramer ondergaat rugoperatie in aanloop naar Winterspelen

PSG wacht monsterk­lus in Manchester

16:30 Paris Saint-Germain wacht vanavond een monsterklus in Manchester. De ploeg rond Kylian Mbappé en Neymar moet in het Ethihad Stadion een achterstand van 2-1 wegpoetsen in de tweede halve finale van de Champions League. Volg het duel in ons liveblog.