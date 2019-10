Kramer na testrace in Thialf: ‘Het was niet slecht, maar ook niet supergoed’

Premier League Pröpper vecht zich met Brighton naar drie punten tegen Everton

18:00 Everton heeft een zeer pijnlijke nederlaag geïncasseerd op bezoek bij het Brighton & Hove Albion van Davy Pröpper. Met de Nederlandse middenvelder de gehele wedstrijd in actie eindigde het duel in 3-2. Een eigen treffer van Lucas Digne diep in blessuretijd bezorgde Pröpper en co de drie punten.