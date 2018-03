Kramer is weer de favoriet, natuurlijk

Door Lisette van der Geest

Een ‘emotionele rollercoaster’, zo noemt Sven Kramer (31) de Olympische Spelen van Pyeongchang bijna twee weken na afloop. ,,Zeker in mijn situatie.” Hij won er goud, maar faalde op de meest beladen afstand, de tien kilometer. Het doet echter niets af aan zijn status voor de WK allround, die vandaag voor hem beginnen. Kramer is topfavoriet voor de titel, het zou zijn tiende worden. Maar hoe heeft hij zijn rit in de olympische achtbaan verteerd?

Praten gaat bij Kramer soms een beetje mysterieus. Met cryptische en lange, maar tegelijkertijd halve zinnen. Als één schaatser er vrijwel altijd voor waakt onzekerheid te tonen, is hij het. Schijnbaar altijd heeft hij de controle. Zelfs als een wedstrijduitslag anders suggereert. Gevraagd naar hoe hij ervoor staat na Zuid-Korea zegt hij: ,,Als je weer thuis bent, heb je iets meer tijd om erover na te denken natuurlijk. Dat kan op sommige momenten wel heftig zijn. Maar ja, ook dat eh... heb ik helaas wat te veel meegemaakt.”

Volledig scherm © ANP Een spottend lachje.

Het zou absoluut een smet op zijn carrière zijn als hij de olympische tien kilometer niet zou winnen, zo zei hij een half jaar geleden, na de verkeerde wissel in Vancouver, na zijn rugproblemen en uiteindelijke verlies van Jorrit Bergsma in Sotsji. In Zuid-Korea kwam daar een zesde plaats in de einduitslag van de langste afstand bij.

Kritisch persoon

Kramer vervolgt even cryptisch: ,,In algehele zin zijn er natuurlijk altijd dingen die goed gaan en altijd dingen die beter kunnen. Ik ben natuurlijk meestal wel een kritisch persoon, dus kijk je snel naar de dingen die beter kunnen, maar uiteindelijk is het ook zaak te genieten van de dingen die je wel hebt behaald. In mijn geval is dat soms moeilijk, maar daar probeer ik me toe te dwingen.”

Volledig scherm Sven Kramer © Pim Ras fotografie Afstand nemen van het schaatsen past hem niet. Dat kan hij niet, beweert hij. ,,Het zit gewoon in mijn dna. Natuurlijk zijn er momenten dat het de ene keer beter gaat dan de andere keer. Maar weet je, voor de meeste topsporters is het 90 procent verlies en de rest winnen. Voor mij is het eigenlijk altijd andersom. En dan komt die 10 procent hard aan. Zeker. Maar ik moet er wel voor waken dat dit een normaal beeld is natuurlijk. Ik heb héél veel gewonnen en heb ook wel een paar deuken opgelopen natuurlijk. Maar ja, gelukkig ben ik 31 jaar en heb ik geleerd daarmee om te gaan.”

Angst voor de tien kilometer heeft Kramer nog altijd niet, stelt hij. ,,Tuurlijk was ik op bepaalde momenten in het afgelopen seizoen graag fitter geweest. Dat is jammer, maar hoort erbij. Nu denk ik dat het goed genoeg is voor een WK allround.’’

Hij is topfavoriet op de vierkamp, anders dan bij een titelstrijd op de langste schaatsafstand lijkt die status onbetwist. Al kunnen de elementen op de openluchtijsbaan in Amsterdam in het nadeel werken voor de lange, gespierde en daardoor in verhouding iets zwaardere Kramer.

Concurrenten

Volledig scherm Ted-Jan Bloemen © Getty Images, Als grootste concurrenten noemt hij zijn ploeggenoot Patrick Roest, Marcel Bosker en de Noor Sverre Lunde Pedersen, de man die opgroeide met schaatsen op een buitenbaan. ,,En misschien kan Ted-Jan Bloemen nog wat moois laten zien op de lange afstanden”, zegt Kramer over de regerend olympisch kampioen op de tien kilometer.



Dat hij in Amsterdam kans heeft voor de tiende keer allroundkampioen te worden is een extra uitdaging voor Kramer, voor wie het seizoen verder volledig in het teken stond van de Spelen. ,,Maar ik moet zeggen dat ik me weleens meer opgejaagd heb gevoeld dan nu.”