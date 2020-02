Kramer in derde rit op 5000 meter, Roest na alle favorieten

Spoorboekje Wie komt wanneer in actie in Salt Lake City?

9:50 Na 2001 en 2007 is de Utah Olympic Oval van Salt Lake City vanaf donderdag voor de derde keer gastheer van de twintigste editie van de WK afstanden. Vier dagen lang jaagt de wereldtop op 1288 meter hoogte op the fastest ice on earth op nieuwe mondiale records. Wie zien we wanneer in actie? En wie zijn de grootste kanshebbers op het goud? Dit is - ook met het oog op het tijdsverschil met de Verenigde Staten - een handig spoorboekje.