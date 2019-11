Kramer: Ik wil niet op deze manier in de rondte rijden

Na zijn historisch lage klassering op de 5000 meter tijdens de wereldbeker in Minsk, dertiende in 6.28,53, sprak de Friese schaatsgrootmeester Sven Kramer flinke twijfels uit over zijn nabije toekomst.

,,Als het zo gaat als nu, liever niet natuurlijk”, antwoordde de 33-jarige Fries op de NOS-vraag of hij over een week nog wil deelnemen aan het tweede wereldbekerweekeinde in Polen.

,,Ik wil er echter ook niet voor weglopen”, doelde hij op zijn aanhoudende fysieke problemen. ,,Ik wil er beter van worden. Het is alleen de vraag of je hier beter van wordt. Ik wil niet op deze manier in de rondte rijden. Daar heb ik het nu oprecht moeilijk mee. Dat past niet bij mij.”

Kramer werd op 12 oktober in Inzell op zijn fiets aangereden door een auto. Daar hield hij een knieblessure aan over. Begin deze maand leek hij bij de Nederlandse kwalificatie in Thialf alweer aardig in vorm te komen. Van het enthousiasme dat hij in Heerenveen uitstraalde, is in Minsk echter weinig meer over. Nu is zijn kwetsbare rug weer het grote obstakel, aldus Kramer.

Jankverhaal

,,Ik wil er geen jankverhaal van maken, maar leuk is anders. Het is de laatste tijd steeds weer vallen en opstaan, pappen en nathouden bij mij. Daar kan ik niet tegen. Meestal heeft het met mijn rug te maken en nu dus ook weer. Ik heb het gewoon niet goed onder controle.”

Door zijn rugperikelen, die hem sinds de Winterspelen van 2018 achtervolgen, kan Kramer niet optimaal schaatsen. ,,Ik rijd inefficiënt en kom slecht de bochten door. Of ik dan iemand ben die de bijl erbij neer gooit? Nee, helemaal niet. Een jaar geleden ging ik vanuit Japan eerder terug naar huis en stond ik er slechter voor. Vijf weken later werd ik toen Europees kampioen allround. Of dat er nu weer mogelijk is? Als ik ze goed raak wel, maar dat doe ik momenteel niet. Zo simpel is het. Ik weet nu ook even niet wat ik eraan kan doen.”