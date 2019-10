Kramer houdt ‘slechts’ impressiebreuk in knie over aan aanrijding

Een impressiebreuk is een soort indeuking in het bot, in Kramer geval dus aan de binnenkant van zijn knieschijf. ,,Ze noemen het ook wel een bone bruise ‘’, legt de negenvoudig wereldkampioen allround uit. Al met al lijkt het ongeval dus nog redelijk goed te zijn afgelopen. Kramer vertelt bovendien dat kraakbeen, meniscus en de kruisband verder niet beschadigd zijn.

,,Gezien de impact van het ongeluk had het zeker slechter gekund”, klinkt het dan ook opgelucht uit de mond van Kramer. ,,Het is lastig te zeggen hoe lang het revalidatieproces gaat duren, maar ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk weer op de been te zijn.”

Kramer vloog gisteren terug naar Nederland om snel onderzoek te laten verrichten. De eerstvolgende afspraak voor de schaatsers, en dus ook voor Kramer, is van 1 tot en met 3 november in Thialf: de selectiewedstrijden voor de wereldbeker. ,,Ik ga mijn uiterste best doen om daarbij te zijn’, zegt Kramer. ,,Maar ik heb geen garanties. De tijd gaat dringen, maar zoals altijd in een topsportcarrière wordt het knokken en dat ga ik nu ook doen.”

,,Onderweg naar de training kwam er een auto van de oprit”, blikt Kramer terug op het incident. ,,Ik kon die wagen niet meer ontwijken en klapte vol op de motorkap.’’



De Fries baalt stevig van de tegenslag aan het einde van de trainingsperiode. ,,Ik had het gevoel dat ik goed op weg was. Mijn conditie is goed, de kracht is goed en met mijn rug ging het ook best wel oké. En dan krijg je dit. Ja, dat is zuur.”