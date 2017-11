Kramer haalt vriend Olde Heuvel naar Stavanger voor scherpe schaatsen

Kramer overtuigt op enige internationale 10 kilometer voor Spelen

17:21 Sven Kramer heeft op zeer overtuigende wijze de enige internationale 10 kilometer vóór de Olympische Spelen gewonnen. In een mooi, rechtstreeks gevecht rekende hij in Stavanger in een baanrecord af met Ted-Jan Bloemen: 12.50,97 om 12.52,64. Het was de 41ste individuele wereldbekerzege voor Kramer, opvallend genoeg pas de vijfde op de 10 kilometer.