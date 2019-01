Kramer grijpt de macht met ijzersterke 1500 meter

Kwik boven de 40 in Australië: Tour Down Under kort etappe in

12:59 De organisatie van de Tour Down Under, die dinsdag start, heeft nu al besloten de tweede etappe van woensdag met 26,9 kilometer in te korten. De reden zijn de verwachte extreme weersomstandigheden in Australië. Het kwik gaat die dag vermoedelijk stijgen tot boven de 40 graden Celcius.