Kramer grijnst: ‘Er zijn mensen met minder dan 20 titels'

Kopman Kramer, die weinig last meer had van zijn bronzen race op de avond ervoor, sprak van heel goed teamwerk. ,,Het liep als een trein. De snelheid zat er goed in en de wissels verliepen goed. Marcel en Douwe hebben prima gereden’', loofde hij zijn teammaten Bosker en De Vries.



Ireen Wüst greep met de vrouwenploeg net naast haar dertiende wereldtitel. Het verschil met olympisch kampioen Japan was 0,42 seconde. ,,Er zat niet meer in dan zilver, we reden vanochtend pas voor de eerste keer dit seizoen in deze samenstelling op het ijs’', doelde ze op haar teamgenoten Antoinette de Jong en Joy Beune. ,,Dat is natuurlijk wel een beetje gek, maar dat is nu eenmaal zo. Tegen die achtergrond hebben we het gewoon uitstekend gedaan.’'