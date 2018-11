Kramer blijft kwakkelen: ‘Als hij de bocht uitkomt, zie ik het al’

Dit zijn de droomlo­ting en de horrorlo­ting voor Oranje

12:52 De potindeling voor de loting van het EK 2020 is sinds gisteravond bekend. We zijn dan wel groepshoofd, maar het kan op zondag 2 december alsnog een pittige loting worden. We stelden alvast twee kwalificatiepoules voor Oranje samen: een horrorgroep en een droompoule.