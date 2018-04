Kramaric houdt Hoffenheim met hattrick in Champions League-race

Kramaric opende na een kwartier de score en zette Hoffenheim kort na rust weer op voorsprong nadat Kenan Karaman de stand gelijk had getrokken. De Kroaat maakte zijn hattrick compleet met een prachtige treffer. In de loop tikte hij de bal met de buitenkant van zijn rechtervoet haast achteloos over de keeper van Hannover, die ver uit zijn doel was gekomen. Kramaric heeft dit kalenderjaar al tien doelpunten gemaakt in de Bundesliga.