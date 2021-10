Krajicek trots op eerste proftitel voor zoon Alec: ‘Klein toernooi, grote emotionele waarde’

Podcast | ‘Bijna een pleidooi om weer zonder publiek te spelen’

7:16 Blunders, mooie wedstrijden, slecht voetbal, supportersrellen, een tribune die instort. Genoeg onderwerpen om te bespreken in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Helemaal met twee mooie wedstrijden in het vooruitzicht: Ajax-Borussia Dortmund in de Champions League en in de eredivisie de kraker Ajax-PSV. In deze editie praten Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou erover met presentator Etienne Verhoeff.