Krajicek legt Cilic vast voor Rotterdam

knvb-beker Gemert in de koker na gouden tip van trainer Boeren: 'PS­V-thuis zou geweldig zijn'

11:14 Een ware slijtageslag moest Gemert woensdagavond doorstaan, maar na 120 minuten voetballen en het nemen van strafschoppen won de hoofdklasser van derdedivisionist Hoek uit Zeeland. Zodoende gaan de zwartwitten van Roosendaler Reinald Boeren de koker in. De kans bestaat dat PSV, Ajax of Feyenoord de tegenstander is in de eerste ronde van de KNVB-beker. De loting is zaterdag.