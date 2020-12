Krajicek kondigt onofficieel afscheid aan: ‘Kans om te doen wat ik altijd al graag wilde’

Berooide Bosman 25 jaar na arrest: ‘Dankzij mij zijn voetbal­lers rijk geworden’

15 december Jean-Marc Bosman vertolkte als speler een vrij anonieme rol binnen de voetbalwereld bij kleine clubs in België en Frankrijk, maar veranderde precies 25 jaar geleden als hoofdrolspeler in een rechtszaak het mondiale voetbal voorgoed. Door het zogeheten Bosman-arrest zijn voetballers aan het einde van hun contract vrij om over te stappen naar een andere club, zonder dat daarvoor een transfersom moet worden betaald.