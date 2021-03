Krajicek kan opgelucht ademhalen en ziet Tsitsipas primeur beleven in Ahoy

De Griekse speler is als tweede geplaatst in Ahoy en is samen met Andrei Roeblev nog de enige geplaatste speler die actief is op het ABN AMRO World Tennis Tournament. Niet alleen Medvedev en Zverev bliezen al een vroege aftocht, ook Felix Auger-Aliassime (7), Roberto Bautista-Agut (5) en Stan Wawrinka (8) speelden slechts één partij. Ook David Goffin (6) ligt er inmiddels uit.



Veel grote namen zijn er dus niet meer actief in Rotterdam, maar wat Tsitsipas betreft kan Krajicek opgelucht ademhalen: de 22-jarige Griek schakelde de Pool Hurkacz uit en plaatste zich voor het eerst in vier deelnames voor de kwartfinales van het tennistoernooi. Makkelijk ging het overigens niet. Nadat Tsitsipas nog met 6-4 de eerste set had gewonnen, knokte Hurkacz zich in de tweede set terug tot op gelijke hoogte. In de derde en beslissende set ging de wedstrijd gelijk op, maar was het Tsitsipas die na een dubbele fout van Hurkacz het eerste wedstrijdpunt kreeg. Daar sloeg de Griek nog niet toe, maar even later deed hij dat wel: 6-4, 4-6 en 7-5.