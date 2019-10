Krajicek haalt Medvedev naar Ahoy

Amateurvoetbal Overzicht | Baronie komt goed weg met punt tegen IFC, RBC wint topper in Oud-Gas­tel

27 oktober Dankzij goudhaantje Imad Bouda el Koubai won RBC zondagmiddag het beladen uitduel tegen SC Gastel. SAB was in de Bredase stadsderby veel te sterk voor WDS’19 (5-0), terwijl Baronie in eigen huis ontsnapte met een punt tegen IFC. Dat en meer in het overzicht amateurvoetbal.